«Он реализует три момента из тридцати». Луис Фабиано раскритиковал Эрлинга Холанда

Бразильский нападающий Луис Фабиано, который в своё время поиграл за «Порту» и «Севилью», раскритиковал лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанда.

«Я бы тоже побил все рекорды, которые есть у Холанда, — этой командой и теми возможностями, которые он имеет. Я также забивал благодаря своим партнёрам по команде, но у меня было ещё и мастерство в игре у ворот.

Холанд имеет 30 голевых моментов и реализует три из них. Если бы я имел 30 моментов, я бы забил 10 или 20 мячей. Вот и вся разница», — цитирует Фабиано Planeta do Futebol.

Луис Фабиано на протяжении своей карьеры выступал за «Понте-Прету», «Ренн», «Сан-Паулу», «Порту», «Севилью», «Тяньцзинь Тяньхай» и «Васку да Гама». В своём самом результативном сезоне в Европе Фабиано забил 31 гол в составе «Севильи».