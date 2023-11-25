Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он реализует три момента из тридцати». Луис Фабиано раскритиковал Эрлинга Холанда

«Он реализует три момента из тридцати». Луис Фабиано раскритиковал Эрлинга Холанда
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий Луис Фабиано, который в своё время поиграл за «Порту» и «Севилью», раскритиковал лучшего бомбардира АПЛ Эрлинга Холанда.

«Я бы тоже побил все рекорды, которые есть у Холанда, — этой командой и теми возможностями, которые он имеет. Я также забивал благодаря своим партнёрам по команде, но у меня было ещё и мастерство в игре у ворот.

Холанд имеет 30 голевых моментов и реализует три из них. Если бы я имел 30 моментов, я бы забил 10 или 20 мячей. Вот и вся разница», — цитирует Фабиано Planeta do Futebol.

Луис Фабиано на протяжении своей карьеры выступал за «Понте-Прету», «Ренн», «Сан-Паулу», «Порту», «Севилью», «Тяньцзинь Тяньхай» и «Васку да Гама». В своём самом результативном сезоне в Европе Фабиано забил 31 гол в составе «Севильи».

Материалы по теме
Агент Холанда прокомментировала слухи о переходе футболиста в «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android