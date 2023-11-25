Полузащитник «Крыльев» Бабкин: мы всегда верим в себя и играем до последнего

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин подвёл итоги матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда вырвала ничью с «Локомотивом» (3:3).

«Пока что эмоции после игры ещё не стихли, потому что достаточно эмоциональные моменты в конце были. Отыгрались, смогли забить два мяча. Не могу пока чётко охарактеризовать свои эмоции. В такой ситуации, наверное, более радостные.

Было много матчей, где мы отыгрывались в концовке. И целые «концерты» проходили на нашем стадионе, например, со «Спартаком». Мы всегда верим в себя, играем до последнего, стараемся на максимум выложиться, чтобы каждый футболист после финального свистка мог сказать, что он сделал всё, что мог.

Я заметил, что чемпионат стал интереснее и ровнее. Интересно смотреть все матчи, плотность большая, команды стараются показывать зрелищный и яркий футбол для болельщиков.

Не могу сказать о конкретных целях нашей команды в этом сезоне. Единственное – скажу о том, что хочется как можно выше забраться. Не вижу смысла устанавливать какой-то «потолок». У нас молодая команда, мы развиваемся, все ребята амбициозные», – приводит слова Бабкина Metaratings.ru.