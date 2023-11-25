«Арис» обыграл АПОЭЛ и вышел на первую строчку. Кокорин отыграл весь матч

Сегодня, 25 ноября, в матче 12-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Арис» из Лимасола и АПОЭЛ из Никосии. Команды играли на стадионе «Лимасол» в Лимасоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 73-й минуте Артём Шуманский забил единственный мяч, реализовав 11-метровый.
На 90+7-й минуте Георгиос Эфрем получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в старте и отыграл всю игру. При этом голевыми действиями не отметился.
На данный момент после 12 сыгранных матчей в кипрском Первом дивизионе «Арис» вышел на первую строчку с 26 очками. АПОЭЛ располагается на второй строчке с таким же количеством очков.
- 25 ноября 2023
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