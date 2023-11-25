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«Арис» обыграл АПОЭЛ и вышел на первую строчку. Кокорин отыграл весь матч

«Арис» обыграл АПОЭЛ и вышел на первую строчку. Кокорин отыграл весь матч
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Сегодня, 25 ноября, в матче 12-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Арис» из Лимасола и АПОЭЛ из Никосии. Команды играли на стадионе «Лимасол» в Лимасоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 73-й минуте Артём Шуманский забил единственный мяч, реализовав 11-метровый.

На 90+7-й минуте Георгиос Эфрем получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в старте и отыграл всю игру. При этом голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в кипрском Первом дивизионе «Арис» вышел на первую строчку с 26 очками. АПОЭЛ располагается на второй строчке с таким же количеством очков.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 12-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
АПОЭЛ
Никосия
1:0 Шуманский – 75'    
Удаления: нет / Эфрем – 90+8'
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