«Арис» обыграл АПОЭЛ и вышел на первую строчку. Кокорин отыграл весь матч

Сегодня, 25 ноября, в матче 12-го тура кипрского Первого дивизиона встречались «Арис» из Лимасола и АПОЭЛ из Никосии. Команды играли на стадионе «Лимасол» в Лимасоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 73-й минуте Артём Шуманский забил единственный мяч, реализовав 11-метровый.

На 90+7-й минуте Георгиос Эфрем получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в старте и отыграл всю игру. При этом голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 12 сыгранных матчей в кипрском Первом дивизионе «Арис» вышел на первую строчку с 26 очками. АПОЭЛ располагается на второй строчке с таким же количеством очков.