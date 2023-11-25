Бистрович: не готов встать в ворота «Балтики», если травмируется Джанаев. Это будет плохо

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос, готов ли он встать в ворота своей команды в том случае, если травмируется голкипер калининградцев Сослан Джанаев.

«Это второй вратарь, который у нас травмировался. Нам очень жаль. Но у нас есть ещё хорошие вратари, посмотрим, что с ним случилось. Будем играть дальше.

Если будет травма у Сослана, готов ли сам встать в ворота? Думаю, это будет плохо, если я встану на ворота. У нас есть и молодые вратари», — передаёт слова Бистровича корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, сегодня, 25 ноября, прошла встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком». «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:0.

После результата данного матча калининградцы находятся на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 12 очков в 16 проведённых матчах. «Спартак» поднялся на четвёртую строчку. У подопечных Гильермо Абаскаля 27 очков после аналогичного количества встреч.