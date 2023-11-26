Тьяго Силва стал самым возрастным полевым игроком, который выходил в составе «Челси»

«Челси» вчера, 25 ноября проиграл «Ньюкаслу» (1:4) в 13-м туре АПЛ.

Центрбек «синих» Тьяго Силва вышел на поле в основе и провел весь матч. Таким образом, он стал самым возрастным полевым игроком, который выходил в составе лондонского клуба. На данный момент ему 39 лет и 65 дней. Он опередил Дика Спенса, который в 1947 году сыграл за «Челси» в возрасте 39 лет 57 дней.

В более позднем возрасте, чем бразилец, за «Челси» сыграл лишь вратарь Марк Шварцер, который в мае 2014-го вышел на поле в матче с «Кардиффом», когда ему был 41 год 7 месяцев и 5 дней.

Напомним, 39-летний Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. В составе «Челси» Силва выиграл Лигу чемпионов в 2020 году, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.