«Ньюкасл» уничтожил «Челси». Забил дважды за 91 секунду!

Защитник Тьяго Силва стал самым возрастным полевым футболистом в истории «Челси». Бразилец вышел на поле в 39 лет и 64 дня. Предыдущий рекорд установил Дик Спенс ещё в 1947 году. И можно сказать, что Силва остаётся самым стабильным защитником в «Челси». И в плане проведённого времени на поле, и в плане уровня игры, как правило.

Вот и на этот раз матч «Челси» хоть и начался с пропущенного гола, но за Исаком не уследили другие защитники. Нападающий, чьё участие в матче было под вопросом из-за травмы, всё-таки появился в стартовом составе, открылся на линии офсайда и хладнокровно реализовал момент. Исак оказался никем не прикрытый между Кукурельей и Бадьяшилем, который дебютировал в этом сезоне АПЛ.

Правда, гости достаточно быстро отыгрались. Стерлинг сам заработал штрафной и сам пробил в девятку. Вратарь Поуп даже не стал прыгать, а лишь взглядом проводил мяч – 1:1.

«Ньюкасл» — «Челси» Фото: Stu Forster/Getty Images

Каким-то чудом в первом тайме больше голов забито не было. Хотя пара классных моментов имелись у «Челси» и ещё больше – у «Ньюкасла», но то Исак пробил головой в сантиметрах от штанги, то Триппьер угодил в перекладину.

Второй тайм продолжился в том же ключе. Чувствовалось, что «Челси» не хватает Кайседо. Видимо, после перелётов со сборной Эквадора опорник был не в лучшем состоянии и поэтому вышел лишь на 69-й минуте. Поскольку Лавиа ещё не восстановился от травмы, в основе вышел Угочукву.

Игровое преимущество «Ньюкасла» достаточно резко конвертировалось в голы. Хозяева забили дважды за 91 секунду! И это учитывая время, которое ушло на празднование гола. Сначала Ласселлс залез в тот же карман между Кукурельей и Бадьяшилем и головой послал мяч в ворота. Ну а затем грубую ошибку допустил и тот, кто обычно держит свой уровень. Тьяго Силва в спокойной ситуации обрезался у своих ворот, и Жоэлинтон реализовал выход один на один.

«Ньюкасл» — «Челси» Фото: Owen Humphreys/Getty Images

«Челси» было тяжело спасти этот матч, а после удаления Риса Джеймса за вторую жёлтую стало совсем нереально. Капитан передал повязку Силве и теперь пропустит следующий матч (с «Брайтоном»). Ну а «Ньюкасл» добил соперника четвёртым голом. Гордон с лёгкостью ушёл от Бадьяшиля и пробил в дальний угол – 4:1. «Челси», таким образом, остался на 10-м месте, а «Ньюкасл» – на шестом. И в шести очках от лидирующего «Сити».