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«Ницца» обыграла «Тулузу» и сократила отставание от «ПСЖ» до одного очка

«Ницца» обыграла «Тулузу» и сократила отставание от «ПСЖ» до одного очка
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Сегодня, 26 ноября, состоялся матч 13-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, Франция. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. Хозяева одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 54-й минуте. Его автором стал нигерийский нападающий «Ниццы» Теремас Моффи. Этот мяч стал четвёртым для 24-летнего форварда в текущем розыгрыше чемпионата Франции.

После этой победы в активе «Ниццы» стало 29 очков. Команда отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на одно очко. «Тулуза» осталась с 12 очками и располагается на 16-м месте.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Моффи – 54'    
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