Андрей Фёдоров: в РПЛ никто сильно не выделяется — «Рубин» поборется за пятёрку

Бывший капитан «Рубина» Андрей Фёдоров высказался о выступлениях казанской команды в текущем сезоне.

«Высокая плотность в таблице РПЛ — хорошо для «Рубина». Никто их не ставит фаворитами, и это нормально. Турнирное положение на ребят сейчас не будет давить, потому что они выправили ситуацию. Если обороты не сбавят, могут быть и повыше в конце сезона. Всё будет зависеть от того, как «Рубин» начнёт весеннюю часть чемпионата.

Пауза может пойти в минус, но не хотелось бы. Нужно плодотворно поработать и только прибавить в зимнюю паузу. Первая пятёрка? Почему нет? Нет такого, чтобы кто-то сильно выделялся. Только «Краснодар» и «Зенит». Очки тяжело даются всем, и почему бы «Рубину в таких обстоятельствах не побороться за пятёрку? Не думаю, что это будет сенсацией», — сказал Фёдоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.