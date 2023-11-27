Владимир Гранат: «Рубин» поборется за пятёрку РПЛ, и это не будет сенсацией

Бывший защитник «Рубина» Владимир Гранат полагает, что казанская команда сможет побороться за место в топ-5 Российской Премьер-Лиги.

«Рубин» привыкал к Премьер-Лиге, наигрывались новые связи — было много новичков. Сейчас мы видим результат плодотворной работы. В команде хороший микроклимат. С разговорами об отставке Рашида Рахимова очень сильно поспешили. Я говорил, что слишком рано говорить, тренер ещё сможет себя проявить. Время всё показало.

Перспективы «Рубина»? Сейчас очень нестабильный чемпионат, в таблице большая плотность. Если всё так продолжится, «Рубин» может бороться за пятёрку. Если бы был новичок Премьер-Лиги, это было бы сенсацией. Но «Рубин» есть «Рубин». Бекиевич поднял его на такой уровень, которого теперь все ждут. Это не будет сенсацией», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.