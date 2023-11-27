«Жестом Кордоба убил интригу в чемпионате». И. Федотов — об удалении форварда «Краснодара»

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судьи Сергея Иванова на матче 16-го тура МИР РПЛ между «Уралом» и «Краснодаром» (3:1), а также оценил удаление форварда «быков» Джона Кордобы.

«Хорошая работа Иванова, но и матч получился несложным, хоть и с эмоциями. «Урал», кажется, играл за Гончаренко – поэтому были такие эмоции по голам и в игре. Тяжёлых моментов тут не было, управление хорошее. Что касается Кордобы и его жеста, то он будет забанен минимум на четыре матча. Я одного понять не могу, для чего он это сделал? Уступили по игре, вопросов к судьям не было – просто в футбол больше играть не хочет? В итоге получит два матча сейчас и два матча весной, а это ведущий футболист команды. По сути, своим жестом Кордоба убил интригу в чемпионате», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.