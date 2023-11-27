«Акрон» сыграл вничью с «Аланией» и поднялся на четвёртое место в таблице Первой лиги

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и «Акрон» из Тольятти. Команды играли на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Акрон» сыграл вничью с «Аланией» со счётом 1:1.

В середине первого тайма, на 25-й минуте, Батраз Гурциев открыл счёт в матче, выведя «Аланию» вперёд. Под конец первой половины, на 39-й минуте, Абу-Саид Эльдарушев сравнял счёт. Гол Эльдарушева так и остался последним в данной встрече, результат матча — ничья, 1:1.

После результата данного матча «Акрон» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков. «Алания» же занимает шестую строчку, набрав 32 очка.