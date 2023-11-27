Представитель Дзагоева: Шунин написал, что у Алана была очень крутая карьера

Дарья Арсланова, которая занимается медийным представительством бывшего игрока ЦСКА Алана Дзагоева, заявила, что вратарь «Динамо» Антон Шунин прислал сообщение с сожалением о завершении карьеры.

«Когда Алан объявил о завершении, мне написал Антон Шунин: «Жаль, у него была очень крутая спортивная карьера». Думаю, это мнение всех профессионалов и футбольных болельщиков в России. Нет смысла жалеть о том, что не получилось проявить себя в топовом европейском чемпионате. Как сказал сам Алан: «Нужно смириться с тем, что есть, и двигаться дальше». Футбол для него не заканчивается», — приводит слова Арслановой «РБ Спорт».

Напомним, 21 ноября Алан Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года. Полузащитник выступал за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год, став в составе армейцев трёхкратным чемпионом России. Всего на клубном уровне Алан провёл 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 результативных передач.