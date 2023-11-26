Представитель Дзагоева: работать тренером в ЦСКА — мечта Алана. Он верит, что так и будет

Дарья Арсланова, представитель бывшего футболиста ЦСКА и греческой «Ламии» Алана Дзагоева, рассказала, что Алан мечтает работать тренером в армейском клубе.

«Желание Алана стать тренером меня не удивляет. Эта работа требует максимальной вовлечённости, очень ответственная и при этом похожа на день сурка – не каждый из экс-футболистов к этому готов. Алан с детства жил и дышал футболом, и с тех пор ничего не изменилось. Карьера футболиста закончена, тренерская деятельность – логичное для него продолжение. У него большой опыт на самом высоком уровне – ему есть что передать игрокам.

Алан мечтает о работе тренером в ЦСКА? Здесь я просто приведу его слова: «Однозначно да. Однозначно. Надеюсь и верю, что так и будет», — сказала Арсланова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.