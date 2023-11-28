Тренер «Зенита» Оливейра объяснил нестабильную игру команды в первом круге РПЛ

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Вильям Оливейра объяснил, почему сине-бело-голубые показывали нестабильную игру в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Как менялся «Зенит» на протяжении этого сезона? Наверное, мы больше работали с теми, кто пришёл в команду. Начало было немного сумбурное: кто остаётся, кто уходит. Потеряли достаточно ключевого игрока, и нам нужно было время. Также некоторые игроки вернулись позже, нужно было адаптироваться к нашей системе игры. Команда показала достаточно уверенную игру в последних турах, и будем надеяться, что до конца чемпионата мы продолжим это. Надеюсь, покажем свой максимум, чтобы добиться трёх побед в оставшихся трёх матчах», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 16 встреч. Второе место занимает «Краснодар», у которого 32 очка за аналогичное количество игр.