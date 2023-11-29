Лига чемпионов, 29 ноября: расписание матчей игрового дня
Сегодня, 29 ноября, состоится оставшаяся часть матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.
Расписание матчей игрового дня 29 ноября (время — московское):
20:45. «Галатасарай» (Турция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
20:45. «Севилья» (Испания) — «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды);
23:00. «Бавария» (Германия) — «Копенгаген» (Дания);
23:00. «Брага» (Португалия) — «Унион» (Германия);
23:00. «Арсенал» (Англия) — «Ланс» (Франция);
23:00. «Реал Сосьедад» (Испания) — «РБ Зальцбург» (Австрия);
23:00. «Бенфика» (Португалия) — «Интер» (Италия);
23:00. «Реал» Мадрид (Испания) — «Наполи» (Италия).
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити», который в финале обыграл итальянский «Интер» со счётом 1:0.
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