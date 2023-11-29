Часть футболистов «Спартака» не приехала в Оренбург из-за простуды

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что часть футболистов красно-белых не прибыла в Оренбург на матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России из-за простуды. Встреча «Оренбурга» и «Спартака» состоится сегодня, 29 ноября. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«У нас некоторые простудились, некоторые остались в Москве по решению тренерского штаба. Календарь плотный, так что это нормальное явление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занял первое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, набрав 12 очков. «Оренбург» стал вторым в группе А, заработав 11 очков и уступив первую строчку ЦСКА (11).