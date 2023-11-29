Плей-офф Кубка России: играют «Спартак» и ЦСКА, а «Динамо» и «Зенит» — между собой! LIVE

Сегодня, 29 ноября, состоятся три встречи 1/4 финала Fonbet Кубка России (Путь РПЛ). «Оренбург» примет «Спартак», ЦСКА приедет в гости к «Ростову», а «Динамо» и «Зенит» встретятся в Санкт-Петербурге. Интересно, что первые матчи сыграются в нынешнем году, а ответные – уже в марте 2024-го.

«Спартак» плохо играет в гостях – победа над «Балтикой» на минувших выходных чуть улучшила осеннюю статистику, но глобально команда Гильермо Абаскаля всё ещё испытывает проблемы вне родных стен. Хотя, если всмотреться в статистику, с «Оренбургом» у красно-белых проблем почти не бывает: последние четыре встречи закончились победами спартаковцев.

Зарубы ЦСКА и «Ростова» в этом году – это шоу. В двух встречах команды забили 11 мячей! Чего только стоит ярчайшая ничья (3:3) в 9-м туре РПЛ. Встреча также может стать тренерским противостоянием Владимира Федотова и Валерия Карпина – хотя надо признать, что кадровый набор у первого тренера классом повыше. Но дончане не раз доказывали, что могут вытягивать матчи на морально-волевых. В этом сезоне – особенно.

Вывеска «Динамо» – «Зенит» давно воспринимается как горячее противостояние. К тому же в первом круге РПЛ победили москвичи, это было легендарно – 3:2. А самое интересное, что динамовцы прошли чемпиона страны по пенальти (1:1, 5:4) на этой же стадии Кубка России, но в прошлом году. Сейчас так не получится, ведь будут ответные встречи. Но оттого вывеска наименее интересной не становится. Скорее, наоборот – ведь команды встретятся дважды.

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