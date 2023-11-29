Соболев отказался от награды лучшего игрока кубкового матча и передал приз Титкову

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев был признан болельщиками лучшим игроком первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (0:1), однако отказался от награды и передал приз автору победного гола в составе хозяев — Николаю Титкову, сообщает пресс-служба Кубка России.

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На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Титков, который реализовал пенальти. Этот мяч остался единственным в прошедшей встрече. На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Всё оставшееся время красно-белые играли в меньшинстве.