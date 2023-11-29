Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оренбург» — «Спартак» 1:0, результат матча 1/4 финала Кубка России, 29 ноября 2023 года

«Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились «Оренбург» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.

На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, который реализовал пенальти. Этот мяч остался единственным в прошедшей встрече. На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Всё оставшееся время красно-белые играли в меньшинстве.

Ответный матч между этими командами состоится 12 марта 2024 года.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
29 ноября 2023, среда. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Титков – 10'    
Удаления: нет / Рябчук – 40'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android