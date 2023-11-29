«Спартак» уступил «Оренбургу» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретились «Оренбург» и московский «Спартак». Команды сыграли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0.
На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Николай Титков, который реализовал пенальти. Этот мяч остался единственным в прошедшей встрече. На 40-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Спартака» Олег Рябчук. Он сбил Юрия Ковалёва, убегавшего к воротам Александра Селихова. Всё оставшееся время красно-белые играли в меньшинстве.
Ответный матч между этими командами состоится 12 марта 2024 года.
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