«Ливерпуль» выплатил «Бенфике» € 9,8 млн за Дарвина Нуньеса в качестве бонусов

«Ливерпуль» заплатил € 9,8 млн «Бенфике» за нападающего Дарвина Нуньеса в качестве бонусов за 60-й проведённый уругвайцем матч в составе мерсисайдского клуба.

В «Ливерпуль» Нуньес перебрался летом 2022 года. € 73,3 млн мерсисайдцы заплатили сразу, а ещё часть средств была положена «Бенфике» в качестве бонусов. Когда уругваец провёл 10 матчей за «красных», португальцы получили 5 млн дополнительных выплат, а после игры с «Манчестер Сити», которая стала 60-й для Нуньеса в составе «Ливерпуля», «Бенфике» заплатили ещё 9,8 млн. Таким образом, общая сумма трансфера Нуньеса в мерсисайдский клуб составила 88 млн, что делает уругвайца самым дорогим игроком в истории «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 12 матчей за «красных» в рамках АПЛ, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.