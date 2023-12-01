Евгений Калешин высказался об отставке с поста главного тренера «Акрона»

Российский тренер Евгений Калешин прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Акрона» из Тольятти.

«Я хотел бы поставить точку. Сама отставка является следствием эмоций и личных отношений между двумя лидерами: президентом и главным тренером. Я отвечаю и веду команду. Он ведёт клуб.

Эмоциональная составляющая после матча с «Волгарём» была детонатором моего интервью — получилось резонансное и было продолжением интервью с Казаковым, которое было накануне матча. Привело к разжигающему разговору с президентом. Если отмотать время назад, наверное, если бы удалось проявить меньше горячности, дипломатии и соблюсти субординацию — наш штаб продолжил работу. В тот момент показалось, что я обязан был защищать команду и работу тренерского штаба. Мосты были сожжены. Мы уладили всё и переговорили. Поняли, что это не очень хорошо отразится на всех. Именно в тот момент были сказаны те слова, которые не должны были быть сказаны. Они были катализатором того увольнения.

Звонки из других клубов? Пока официального расторжения с клубом нет. На данный момент я являюсь работником клуба. По условиям контракта я не имею права вести переговоры с другими клубами. Дождёмся того, когда мы сможем официально разойтись. Буду надеяться, что эти приглашения будут», — сказал Калешин в интервью телеграм-каналу «ФНЛ с Ильёвым».