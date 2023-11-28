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Вместо Калешина «Акрон» планирует назначить иностранного тренера

Вместо Калешина «Акрон» планирует назначить иностранного тренера
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«Акрон» хочет назначить иностранного тренера после отставки Евгения Калешина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Руководство клуба занимается поисками иностранного специалиста

Напомним, вчера, 27 ноября, клуб из Первой лиги объявил, что Калешин покинул пост главного тренера команды. Евгений Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений. Также «Акрон» добрался до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

После 20 сыгранных туров команда из Тольятти занимает третье место в таблице чемпионата и отстаёт от лидирующего махачкалинского «Динамо» на два очка.

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