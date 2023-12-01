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Юран: кто принимает решение играть в декабре в такую погоду? Ещё и спиртное нельзя

Юран: кто принимает решение играть в декабре в такую погоду? Ещё и спиртное нельзя
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о погодных условиях в декабре, не подходящих для тренировок и игр.

«Кто принимает эти решения играть в декабре? 9 декабря у нас только заканчивается чемпионат. Да, 9 декабря будем играть с «Зенитом» под крышей, но тренироваться мы будем в Нижнем Новгороде, где ожидается температура от -15 до -20. Как тренировать команду?

У меня есть предложение. Может, Олег Иванович Романцев поддержит. Вывести функционеров в такую погоду на поле в ветровочке, надеть на них бутсы и полчасика походить вот так. Я понимаю, что очень комфортно с капучино в окошко посматривать. Но нужно уважать футболистов и болельщиков. Я прекрасно понимаю болельщиков. Они бы, может, и хотели прийти поболеть на стадион. Но как в такую погоду? Ещё спиртное нельзя», — передает слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

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