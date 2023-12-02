«Реймс» обыграл «Страсбург», Дарами отметился голом и передачей
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В матче 14-го тура Лиги 1 «Реймс» победил «Страсбург» со счётом 2:1. Встреча чемпионата Франции прошла на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе.
Оба гола хозяева забили в первом тайме. На 10-й минуте отличился полузащитник Амир Ричардсон с передачи нападающего Мохаммеда Дарами. На 42-й гол забил уже сам Дарами. Гости ответили забитым мячом на 88-й минуте: с пенальти отличился форвард Кевин Гамейро.
«Реймс» занимает пятую позицию в чемпионате Франции с 23 очками после 14 матчей. «Страсбург» идёт 14-м с 13 очками после 13 сыгранных встреч.
До этого матча у «Реймса» было два поражения подряд. «Страсбург» довёл свою безвыигрышную серию в Лиге 1 до семи встреч. В последний раз команда побеждала в турнире в 6-м туре 24 сентября.
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