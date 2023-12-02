Месси — о ЧМ-2022: поражение от Саудовской Аравии спустило Аргентину на землю

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе на чемпионате мира 2022 года.

«С момента прибытия в Катар мы знали, что претендуем на титул. Мы не хотели говорить об этом публично, но верили в это внутри команды.

Поражение от Саудовской Аравии ощутимо спустило нас на землю. Из-за того, как проходил чемпионат, любой соперник был сложным.

Когда это Нидерланды, Бразилия или другая топ-команда, проблем, конечно, больше, но и Австралия была хорошим соперником. Раз она дошла до этого этапа – значит, всё правильно делала. Но в целом Аргентина всегда была фаворитом», — приводит слова Месси ESPN AR.

Сборная Аргентина выиграла чемпионат мира — 2022 года, победив в финале сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 по пенальти).