Месси: мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира 2022 года.

«Это самое желанное событие. У каждого есть определённые мечты, но главная из них — победа на чемпионате мира со своей сборной. Мне посчастливилось выиграть все на клубном уровне с «Барселоной», а также на индивидуальном уровне. Не хватало только этого. Мало кто из футболистов может сказать, что добился всего. Слава Богу, я один из них. Усилиями, жертвами, трудом и смирением в конце концов ты достигаешь своих целей.

Дорога может быть трудной, но нужно продолжать бороться за свои мечты. Я ещё несколько лет назад был уверен, что стану чемпионом мира. Это было до поражения в финале в Бразилии. Потом это произошло. Я знал, что Бог хочет, чтобы я стал чемпионом мира», — приводит слова Месси ESPN AR.

Сборная Аргентина выиграла чемпионат мира — 2022 года, победив в финале сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 по пенальти).