«Милан» — «Фрозиноне»: стартовые составы команд на матч Серии А

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Фрозиноне». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Маттео Маркетти. Игра начнётся в 22:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквезе, Пулишич, Йович.

«Фрозиноне»: Турати, Монтеризи, Околи, Романьоли, Ойоно, Бурабиа, Барренечеа, Суле, Рейньер, Ибрагимович, Куни.

После 13 туров Серии А «Милан» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Фрозиноне» заработал 18 очков и расположился на 10-й строчке.