Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» — «Фрозиноне»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Милан» — «Фрозиноне»: стартовые составы команд на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Милан» и «Фрозиноне». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступит Маттео Маркетти. Игра начнётся в 22:45 мск. Стали известны стартовые составы команд.

Италия - Серия А . 14-й тур
02 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Перерыв
1 : 0
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 Йович – 43'    

Составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци, Муса, Рейндерс, Лофтус-Чик, Чуквезе, Пулишич, Йович.

«Фрозиноне»: Турати, Монтеризи, Околи, Романьоли, Ойоно, Бурабиа, Барренечеа, Суле, Рейньер, Ибрагимович, Куни.

После 13 туров Серии А «Милан» набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в чемпионате Италии «Фрозиноне» заработал 18 очков и расположился на 10-й строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android