18-летний Витор Роке присоединится к «Барселоне» в январе 2024 года

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке присоединится к испанской «Барселоне» в январе 2024 года, сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Роке является воспитанником «Америка-МГ» и «Крузейро». Весной 2022 года присоединился к «Атлетико Паранаэнсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 4,7 млн. При этом бразильский клуб продал 18-летнего футболиста «каталонцам» за € 40 млн при рыночной стоимости € 32 млн, и сообщалось, что игрок сможет перейти в испанский клуб лишь летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Витор сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, где забил 21 мяч и отдал восемь голевых передач.

На данный момент после 14 сыгранных матчей испанской Ла Лиги «Барселона» располагается на четвёртой строчке с 31 очком. Лидером чемпионата является «Реал» Мадрид с 38 очками.

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