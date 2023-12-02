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Игрок «Барселоны» Араухо: мне не нравится играть на позиции крайнего защитника

Игрок «Барселоны» Араухо: мне не нравится играть на позиции крайнего защитника
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Футболист испанской «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что ему не нравится играть на позиции крайнего защитника, но появляется там, так как просит тренер команды Хави.

«По правде говоря, мне не нравится играть на позиции крайнего защитника, это реальность. Но я всегда говорю: я буду играть и выкладываться на полную там, где меня попросит тренер и команда. Однако очевидно, что мне очень комфортно играть на позиции центрального защитника, потому что это моя родная позиция и именно там я могу выложиться на все 100%», — приводит слова Араухо beIN Sports.

Араухо в нынешнем сезоне сыграл за «каталонцев» 12 матчей во всех турнирах, где отметился одним забитым мячом.

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