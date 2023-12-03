«Наказывают Россию, но Украину и Израиль — нет». Колосков — о недопуске до Лиги наций

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение УЕФА не включить сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/2025. В то же время в турнире примут участие Израиль и Украина.

«Официальные не сыграем, а товарищеские будут. Очевидно, что двойные стандарты есть — не только у нас конфликт (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), но и у других допущенных сборных, подход должен быть одинаковым. В данной ситуации наказывают нас, но не наказывают Израиль и Украину. Переход в Азию? Зачем нам опускаться в болото? Посмотрите, что там происходит», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Сборная России не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С. ​​​​​​

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей. Россияне одержали три победы: подопечные Валерия Карпина обыграли команды Ирана (2:0), Камеруна (1:0) и Кубы (8:0). Единственное поражение — от молодёжной сборной Египта U23 со счётом 1:2. Остальные четыре встречи завершились вничью.