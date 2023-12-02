УЕФА не включил сборную России в число участников жеребьёвки Лиги наций сезона-2024/2025. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Сборная России не выступала в прошлом розыгрыше Лиги наций, из-за чего опустилась из дивизиона В в дивизион С. ​​​​​​

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей. Россияне одержали три победы: подопечные Валерия Карпина обыграли команды Ирана (2:0), Камеруна (1:0) и Кубы (8:0). Единственное поражение — от молодёжной сборной Египта U23 со счётом 1:2. Остальные четыре встречи завершились вничью.