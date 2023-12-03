Защитник ЦСКА Милан Гаич: для себя оценю эту часть сезона выше среднего

Защитник ЦСКА Милан Гаич оценил первую часть сезона-2023/2024.

«Думаю, первая часть сезона получилась неплохой̆. Да, в некоторых матчах мы рассчитывали набрать больше очков, особенно обидным был последний матч с «Динамо», где вели в счёте, но не смогли удержать преимущество. Но если оценивать глобально и с учётом тех проблем, которые у нас возникали, в частности, с травмами, то мы занимаем приемлемое место в таблице, не так далеко от лидеров.

Если говорить лично о себе, о своих успехах, то я оценю эту часть сезона выше среднего. У меня новая роль в команде, я поменял позицию на поле. Думаю, что адаптировался на левом фланге очень хорошо. Но всегда есть, куда двигаться, становиться сильнее и лучше. Буду работать ещё усерднее», — приводит слова Гаича официальный сайт ЦСКА.