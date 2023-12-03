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Ахмат — Спартак, онлайн-трансляция 17-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео, 3 декабря 2023 года, Локомотив — Зенит

У «Спартака» есть шанс попасть в топ-3. Но команду ждёт тяжёлый выезд. LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Онлайн 17-го тура РПЛ
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ЦСКА встретится с «Ростовом» Карпина, «Зенит» зарубится с «Локо», а «Краснодар» постарается победить без Кордобы.

Привет, друзья! Сегодня, 3 декабря, четырьмя матчами продолжится 17-й тур РПЛ.

В 14:00 мск ЦСКА встретится в столице с «Ростовом». Несколько дней назад команды провели кубковую игру, но встретились в Ростове-на-Дону. Тогда сыграли вничью (1:1), а как будет на этот раз?

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Центральный матч дня пройдёт на «РЖД Арене», где «Локомотив» встретится с «Зенитом». Железнодорожники перед игрой понесли кадровые потери — главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова дисквалифицировали за чрезмерные эмоции. Справятся ли красно-зелёные с лидером чемпионата?

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Краснодара» тоже серьёзная кадровая потеря. Лучший нападающий «быков» Джон Кордоба в этом году больше не сыграет. Вторую команду чемпионата ждёт домашняя встреча с «Оренбургом», который находится в нижней части таблицы.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч дня пройдёт в Грозном. Красно-белые в случае победы поднимутся на третье место. У «Ахмата» свои задачи, ведь команда не побеждает в РПЛ на протяжении девяти матчей подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за воскресными матчами 17-го тура РПЛ. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

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