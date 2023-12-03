У «Спартака» есть шанс попасть в топ-3. Но команду ждёт тяжёлый выезд. LIVE

Привет, друзья! Сегодня, 3 декабря, четырьмя матчами продолжится 17-й тур РПЛ.
В 14:00 мск ЦСКА встретится в столице с «Ростовом». Несколько дней назад команды провели кубковую игру, но встретились в Ростове-на-Дону. Тогда сыграли вничью (1:1), а как будет на этот раз?
Центральный матч дня пройдёт на «РЖД Арене», где «Локомотив» встретится с «Зенитом». Железнодорожники перед игрой понесли кадровые потери — главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова дисквалифицировали за чрезмерные эмоции. Справятся ли красно-зелёные с лидером чемпионата?
У «Краснодара» тоже серьёзная кадровая потеря. Лучший нападающий «быков» Джон Кордоба в этом году больше не сыграет. Вторую команду чемпионата ждёт домашняя встреча с «Оренбургом», который находится в нижней части таблицы.
Заключительный матч дня пройдёт в Грозном. Красно-белые в случае победы поднимутся на третье место. У «Ахмата» свои задачи, ведь команда не побеждает в РПЛ на протяжении девяти матчей подряд.
«Чемпионат» будет следить за воскресными матчами 17-го тура РПЛ. Присоединяйтесь к нашему онлайну!
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