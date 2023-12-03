Агент Клаудиньо — об игре на заснеженном газоне: никто не увидел настоящей игры в футбол

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался о проведении матча 17-го тура между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» (1:3) на заснеженном поле.

«Я считаю, что проводить матч на таком газоне абсолютно неправильно. Никто не увидел настоящей игры в футбол», — приводит слова Гарсии «РБ Спорт».

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге, набрав 33 очка в 17 встречах. Команда Сергея Семака пропустила вперёд «Краснодар», который одержал победу в своём сегодняшнем матче с «Оренбургом» (2:1) и теперь возглавляет таблицу с 35 очками. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.