Форвард «Зенита» Кассьерра: на заснеженном поле играть гораздо сложнее

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 17-го тура РПЛ высказался об игре на заснеженном газоне.

«На заснеженном поле было играть гораздо сложнее. Но думаю, что сегодня мы провели хорошо первый тайм. К сожалению, во втором тайме нам не хватило той же чёткости и ясности действий, что было до перерыва. В итоге мы проиграли. Это первый раз, когда я играю в такой снег. Мяч по-другому ведёт и ощущения совершенно другие. Но не думаю, что погода как-то повлияло, потому что во втором тайме не было снега уже.

«Локомотив» быстро вышел вперёд, но мы продолжили играть хорошо, создали много моментов и смогли сравнять счёт. Мне кажется, что в пером тайме мы сильно превосходили соперника, а во втором тайме у нас не было той концентрации и в итоге пропустили два мяча», — передаёт слова Кассьерры корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.