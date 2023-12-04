За 14 туров АПЛ арбитры показали больше красных карточек, чем за весь прошлый сезон

Футбольные арбитры показали больше красных карточек в 14 турах английской Премьер-лиги этого сезона, чем за весь сезон-2022/2023. Об этом сообщает Opta Sport.

В 140 матчах Премьер-лиги в этом сезоне была получена 31 красная карточка, что уже больше, чем во всех 380 матчах дивизиона в прошлом сезоне. За весь сезон-2022/2023 в АПЛ было показано 30 красных карточек.

После 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет лондонский «Арсенал». В активе подопечных Микеля Артеты 33 очка. На втором месте расположился «Ливерпуль» с 31 очком. Тройку лидеров замыкает действующий чемпион страны «Манчестер Сити». Футболисты «горожан» набрали 30 очков. На последней строчке АПЛ находится «Шеффилд Юнайтед» с пятью очками.