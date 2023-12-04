Головин поставил несколько личных рекордов в игре с «Монпелье»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин установил ряд личных статистических достижений в игре 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0), сообщает Opta Sports.

За матч он сделал рекордные за время выступлений во французском чемпионате 99 касаний, а также восемь передач под удар. Последнее достижение также является повторением рекорда этого сезона среди всех игроков во Франции.

Кроме того, Головин поставил личный рекорд по числу точных передач в финальную треть поля — 29. Также на его счету в прошедшей игре три удара, в том числе одно попадание в каркас ворот, и три отбора.

Для Головина это был 150-й матч в чемпионате Франции. Следующим россиянином по числу проведённых игр в этом турнире является Алексей Смертин. На его счету 85 матчей за «Бордо» с 2000 по 2003 годы. Против «Монпелье» Головин провёл на поле всю игру.