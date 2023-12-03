«Монако» обыграл «Монпелье» со счётом 2:0. Головин провёл на поле всю игру

Сегодня, 3 декабря, проходил матч 14-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Монпелье». Игра шла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступал Жереми Стина. Игра началась в 17:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На девятой минуте Исмаил Якобс отыграл к линии штрафной площади на Вандерсона, который сильно пробил по воротам — Бенжамен Леком справился, однако Такуми Минамино вовремя подоспел на добивание.

На 66-й минуте игрок «Монпелье» Кики Куяте получил прямую красную карточку за грубый подкат.

На 90+2-й минуте Александр Головин навязал прессинг в атаке, именно поэтому Тежи Саванье сумбурно пытался отыграть на голкипера, но Виссам Бен-Йеддер его оттеснил, вышел на ворота и сильно пробил в ближний угол.

Напомним, за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин, который провёл на поле всю игру и голевыми действиями не отметился.

На данный момент после 14 сыгранных матчей французской Лиги 1 «Монако» располагается на третьей строчке с 27 очками. «Монпелье» находится 13-м месте с 13 очками.