Игрок «Рубина» Фамейе: футбол — не война, а наслаждение. Перед игрой надо быть счастливым

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о подготовке к играм, а также отметил русскую ментальность.

«За четыре года здесь уже понял русскую ментальность, мироощущение. Местные — зачастую холодные, хмурые, с серьёзным выражением лица. Помню, как я впервые зашёл в раздевалку «Оренбурга» — кажется, перед матчем с «Тамбовом» — с музыкой в колонках, танцами, улыбками. Тут появился один тренер, Николай, — когда он возникал на горизонте, все в «Оренбурге» затихали.

Я про это не знал и услышал от Николая: «Ты что делаешь? У нас игра через пару часов, а ты о ней не думаешь? Посерьёзнее, соберись». Я ответил: «Слушайте, так вот я собираюсь». Николай спросил: «Откуда ты?» — «Гана, Африка. У нас всё — про развлечение, радость. Ради этого мы играем в футбол, танцуем, поём, врубаем в колонках музыку в раздевалке. Это даёт нам силу». Огляделся вокруг — а все вокруг насупленные, сосредоточенные. Будто мы на войну собрались. А это же не так! Футбол — не война, это наслаждение. Перед игрой надо быть счастливым», — приводит слова Фамейе Sport24.