Форвард «Рубина» Фамейе назвал Дзюбу приятным парнем

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба — крутой чувак. Во всех смыслах. Опытный, умный футболист, цепкий форвард, у которого можно многому научиться. Жаль, мы так недолго пробыли вместе. Помню, отрабатывали мы удары. Ко мне подошёл Артём: «В тебе много мощи, но зачем растрачивать её всю? Пробей чуть слабее, низом. Спокойно, по газону». Дзюба ведь не колошматит по воротам, но попадает.

Можно было бы подумать, что Артём будет что-то из себя корчить — я Дзюба, всё выиграл, пошли вы все. Это вообще не про него. Простой, приятный парень», — приводит слова Фамейе Sport24.

В текущем сезоне Дзюба провёл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,5 млн.