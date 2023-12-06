Сака: я бы не сказал, что «Арсенал» был не в лучшей форме в матче с «Лутоном

Вингер лондонского Арсенала Букайо Сака прокомментировал победную встречу в рамках Английской Премьер-лиги с «Лутон Таун».

«Все знают, что здесь непросто играть, но я бы не сказал, что мы сегодня были не в лучшей форме. «Арсенал» создал много моментов. Победы на последних минутах? Если мы выигрываем, это хороший знак.

Нет ничего лучше, чем сыграть свой 200-й матч за «Арсенал», за команду, которую я люблю. Первый гол? Я увидел пространство, использовал его и забил», — приводит слова Сака BBC.

Матч закончился победой «канониров» со счётом 4:3. За лондонский клуб отличились Габриэл Мартинелли, Букайо Сака, Кай Хаверц и Деклар Райс. За «Лутон» голами смогли отметиться Габриэл Ошо, Элайджа Адебайо и Росс Баркли. «Арсенал» продолжает лидировать в таблице АПЛ с 36 очками.