Игрок «Челси» Палмер: переехать из Манчестера было сложно, но мне всё нравится

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о переезде из Манчестера. Палмер перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года.

«Некоторое время назад я чувствовал, что готов играть каждую неделю. У меня не было таких возможностей, поэтому, когда я приехал сюда и получил их, я был просто возбуждён и пытался показать, на что я способен.

Переехать из Манчестера было сложно, но я думаю, что мои выступления помогли. Если бы я не играл или играл плохо, я бы задумался, что происходит. Но мне всё действительно нравится», — приводит слова Палмера официальный сайт «Челси».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 21-летний Коул Палмер провёл 12 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил две голевые передачи.