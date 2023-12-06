Тен Хаг рассказал, планирует ли «МЮ» усиливаться в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о возможных подписаниях своей команды в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Я не думаю, что мы будем подписывать игроков зимой. А если даже и будем, то должны строго исходить из принципа подписания лучших футболистов. Тех самых, которые действительно способны усилить нашу команду.

Но больше всего мы думаем о текущей форме игроков нашего клуба. Мы ожидаем от каждого из них стопроцентной отдачи на тренировках и в матчах», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на The Athletic.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы набрали 24 очка после 14 туров.