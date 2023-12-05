Мерсон: игра «МЮ» с «Ньюкаслом» — позор. Тен Хаг уйдёт, если дела не наладятся

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался о матче 14-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:1).

«Игра «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом» – один из самых односторонних матчей, которые я когда-либо видел в АПЛ. Считаю, что это был позор. Я был шокирован отсутствием старания со стороны футболистов «Юнайтед».

Если «Манчестер Юнайтед» в следующих трёх матчах проиграет «Челси», «Борнмуту» и «Баварии» — тен Хаг не сможет сохранить свой пост. Однако манкунианцы, скорее всего, обыграют «Борнмут» и хорошо выступят в матче с «Баварией», так как мюнхенцы уже решили все задачи в Лиге чемпионов», — приводит слова Мерсона Sportskeeda.

Ранее сообщалось, что как минимум половина состава «Манчестер Юнайтед» недовольна работой тен Хага. На данный момент «красные дьяволы» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Манкунианцы набрали 24 очка после 14 туров.