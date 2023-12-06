Джейми О'Хара: «Арсенал» не выиграет АПЛ с Райей в воротах

Бывший футболист «Тоттенхэма» Джейми О′Хара раскритиковал переход испанского голкипера «Брентфорда» Давида Райи в «Арсенал».

«Арсенал» не сможет выиграть АПЛ с Райей в воротах. Посмотрите на лучшие команды, которые побеждали из года в год – у них всегда были прекрасные голкиперы: Петр Чех, Эдвин ван дер Сар, Петер Шмейхель, Алисон, Эдерсон.

«Канониры» ошиблись с подписанием Райи. Если они хотели заменить Рамсдейла, то нужно было это сделать качественно. Кандидатура испанца не совсем подходит на роль основного голкипера, на мой взгляд. «Арсенал» может поплатиться за эту трансферную ошибку», – приводит слова О'Хары Football London.

На данный момент Райя выступает за «Арсенал» на правах годичной аренды. В текущем сезоне 28-летний голкипер принял участие в 15 встречах во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей. В семи матчах Давид сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт испанца с «Брентфордом» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Райи в € 32 млн.