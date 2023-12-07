Коул Палмер забил первый гол за «Челси» с игры

Полузащитник «Челси» Коул Палмер отметился взятием ворот в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Таким образом, этот гол стал для 21-летнего футболиста первым, забитым за лондонский клуб с игры.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Он перешёл в «Челси» в последний день летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лондонцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее стало известно об интересе «Фулхэма» к нападающему «Челси» Армандо Брое.