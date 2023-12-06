«Фулхэм» видит в Армандо Брое подходящую замену Митровичу

«Фулхэм» находится в поиске забивного нападающего для стартового состава, который сможет стать полноценной заменой сербскому форварду Александру Митровичу, минувшим летом перешедшему в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, главным кандидатом на переход в стан «дачников» является нападающий «Челси» Армандо Броя. Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва является большим поклонником таланта албанского футболиста. Однако «синие» не планируют отпускать своего форварда в середине сезона.

Броя находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне албанский форвард провёл за «синих» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Фулхэма» побороться с «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом» за подписание нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси.