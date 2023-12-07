Григорьянц: извинение Абаскаля повлияло на решение КДК, наказание могло быть больше

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что извинения главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля повлияли на смягчение его наказания за «борцовский приём» против футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.

«Извинение Абаскаля повлияло на наказание. В ином случае наказание могло быть жёстче. Абаскаль сожалел о своих действиях. Говорил, что тренер не должен себя так вести», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, Абаскаль получил дисквалификацию на два матча РПЛ (плюс один матч условно). Таким образом, испанский специалист пропустит принципиальный для «Спартака» матч с «Зенитом», который состоится в марте.