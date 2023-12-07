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Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за «борцовский» приём против Бериши

Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за «борцовский» приём против Бериши
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Сегодня, 7 декабря 2023 года, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором были вынесены решения по матчам 17-го тура РПЛ. Так, главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на два матча чемпионата (плюс один матч условно) за «борцовский» приём в отношении футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши. Об этом сообщили источники «Чемпионата».

Таким образом, Абаскаль пропустит принципиальный для «Спартака» матч с «Зенитом», который состоится в марте.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1) произошёл скандал с участием Абаскаля. Игрок «Ахмата» Бериша возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд, празднуя забитый мяч. Испанец не сдержался и повалил футболиста команды-соперника на газон борцовским приёмом.

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