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Жоау Феликс назвал одного игрока, который однозначно усилил бы состав «Барселоны»

Жоау Феликс назвал одного игрока, который однозначно усилил бы состав «Барселоны»
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Крайний нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды в составе «Барселоны», поделился мнением о том, какой действующий футболист точно смог бы усилить каталонский клуб.

«Это Доминик Собослаи из «Ливерпуля». Мне нравится его игра. Однажды он смог бы присоединиться к «Барселоне», — приводит слова Феликса Mundo Deportivo.

Напомним, Собослаи перешёл в команду Юргена Клоппа из «Лейпцига» минувшим летом. В нынешнем сезоне венгерский полузащитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2028 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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